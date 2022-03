Mesão Frio: tradicional carnaval regressou a Vila Marim

No dia 27 de fevereiro, domingo gordo, Vila Marim festejou o seu tradicional carnaval, com um baile de máscaras a cargo de Mónica M., no polidesportivo da Freguesia. Como não poderia deixar de ser, a Câmara Municipal de Mesão Frio apoiou o evento organizado pela Junta de Freguesia e pela Associação Cultural e Desportiva de Vila Marim. As receitas angariadas reverteram a favor da Comissão de Festas em Honra de São Mamede, efeméride que se comemora a 17 de agosto.

O melhor disfarce foi premiado e a lembrança entregue pela Vereadora da Câmara Municipal, Justina Teixeira, pelo Presidente da Junta de Freguesia, Vítor Fonseca e pelo Presidente da ACDVM, Nelson Fonseca.