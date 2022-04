Mesão Frio: Zona de Lazer do Rio Teixeira está a ser requalificada

A Câmara Municipal de Mesão Frio, através do Serviço de Espaço Verdes, está a dar início a um processo de reestruturação da Zona de Lazer do Rio Teixeira, com o intuito de dignificar o espaço e de o tornar aprazível.

O pulmão verde da vila de Mesão Frio que, especialmente, durante a época balnear é dos locais mais procurados por quem visita a Porta do Douro, está a ser alvo de uma operação contínua, que irá incidir noutras áreas ainda por tratar, bem como, na instalação de mobiliário urbano.Mesão Frio prepara-se, assim, para devolver um espaço natural que é polo de atração pela sua beleza e tranquilidade, numa época em que as temperaturas convidam à sua visita.