Mesão livro levou vinhos do concelho a certame no Porto

Mesão Frio esteve presente no «Essência Festival – Food, Drinks & Music», nos jardins do Palácio de Cristal, no Porto, entre os dias 1 e 3 de julho. O certame de três dias contou com três stands a cargo da Câmara Municipal de Mesão Frio a que aderiram alguns dos produtores do concelho: a Adega Cooperativa de Mesão Frio, a Quinta da Barca, a Quinta Ferreira de Baixo, a Quinta da Rede e Mãos & Irmãos – R4. O evento ao ar livre, de entrada gratuita, combinou música, gastronomia, vinhos, produtos gourmet, showcooking e muita animação.

Para Rafael Miranda, responsável pelos vinhos Mãos & Irmãos – R4, “o evento foi fantástico para divulgar os vinhos e a nossa região. Teve boa afluência de visitantes, o que foi gratificante”, afirmou, destacando que levou ao festival grande parte da sua gama e que face às temperaturas convidativas ao consumo de vinhos mais frescos, os que mereceram maior atenção, foram o ‘Mãos Rabigato’ e o ‘Mãos Rosé’.

Enquanto grande organização de viticultores do Concelho, a Adega Cooperativa de Mesão Frio viu “com grande interesse e entusiasmo” o convite do Município de Mesão Frio e realçou que o festival foi “de grande alcance, sobretudo, pelos contactos estabelecidos e pela divulgação dos produtos. A Câmara Municipal de Mesão Frio como garante do desenvolvimento do Concelho, mostrou estar atenta ao seu principal setor de desenvolvimento: a vinha, o vinho, a paisagem e o turismo no nosso concelho, foram e serão o principal fator de desenvolvimento socioeconómico e cultural.”

A Adega Cooperativa esteve presente no festival com as gamas de vinhos mais comercializadas de DOCs e Portos. Para o presidente da cooperativa, Pedro Pires, é necessário “mostrar ao mundo que temos uma história da qual nos podemos orgulhar e que somos na realidade a Porta do Douro”. Pedro Pires considera que a autarquia “tem estado à altura. Nota-se que está a ter sensibilidade para o setor, está a reconhecer a importância da viticultura no desenvolvimento do Concelho, o que muito nos satisfaz e nos dá vontade de fazer mais e melhor.”

Num total de 12 referências, a Quinta da Rede apresentou toda a gama de vinhos ‘Rede’ e ‘Quinta da Rede’. Segundo o produtor responsável, José Alves, os vinhos mais procurados foram: ‘Quinta da Rede Vinha do Pinheiro 2018’, ‘Branco Quinta da Rede Grande Reserva 2017’, ‘Branco Reserva da Família 2012’, ‘Quinta da Rede Rosé Reserva 2021’ e ‘Tinto Quinta da Rede Grande Reserva 2015’. Para a Quinta da Rede, o convite lançado pelo Município de Mesão Frio foi de louvar: “Esperamos que seja dada continuidade a eventos como este.”

Para a Quinta da Barca, “o festival deu a possibilidade de apresentar algumas referências novas a parceiros e dá-las a conhecer a potenciais distribuidores, restaurantes e novos consumidores”, referiu o comercial Pedro Carvalho. Sobre o convite lançado pelo Município declarou que foi recebido com muito agrado: “temos a certeza que esta iniciativa e outras dentro do género dá palco ao principal produto produzido nestas terras e essa notoriedade leva ao enriquecimento do nome de Mesão Frio. Possuímos um excelente terroir para produzir vinhos tranquilos, espumantes e Portos e por isso temos de o mostrar e divulgar.”

A Quinta da Barca levou ao festival os vinhos ‘Busto’, mas também o espumante ‘Pontas Soltas’, que despertou muita curiosidade por se tratar de um espumante duriense monocasta de Tinta Francisca e de extrema qualidade. Segundo Pedro Carvalho, o ‘Busto Colheita Tinto 2018’ foi o mais procurado por ter recebido o prémio Medalha de Ouro do Concurso Mundial de Bruxelas 2022.

Os produtores concelhios participantes foram da opinião unânime que a autarquia está a reforçar o seu apoio ao setor vitivinícola. O «Essência Festival» tratou-se de um evento inovador no país, onde estiveram representadas mais de 100 marcas.

A participação noutros certames similares, em representação de Mesão Frio e com o apoio da Autarquia, recebeu comentários positivos por parte dos produtores envolvidos, que enalteceram a excelência e a qualidade de todos os vinhos representantes do Concelho.