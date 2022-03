Microsoft e GNR juntaram mais de 90 mil participantes em ações de sensibilização em Minecraft

A Microsoft, a GNR – Guarda Nacional Republicana e o Consórcio do Centro Internet Segura assinalaram o mês da Internet Segura durante o mês de fevereiro, com várias ações de sensibilização junto da comunidade escolar, que reuniu mais de 90 mil participantes em mais de 700 sessões. Acampanha teve início a 8 de fevereiro, dia em que se comemora a Internet Mais Segura, até ao dia 22 de março e incidiu no uso correto da tecnologia, junto dos alunos do ensino básico e secundário, com a participação de mais de 500 escolas em todo o país.

Com o mote da campanha “Juntos por uma Internet melhor!”, foram mais de 84 mil alunos, 8 mil professores e 700 voluntários, que assistiram às sessões da edição deste ano, as quais recorreram ao Minecraft, plataforma de aprendizagem baseada em jogos que promove a criatividade, colaboração, resolução de problemas numa experiência digital imersiva e divertida, tendo estes conteúdos uma metodologia de game based learning para, de uma forma lúdica e divertida, abordarem a segurança na utilização da internet.

Nestas sessões de sensibilização, os alunos aprofundaram, através de um jogo, temáticas como fake news, segurança, cyberbullying, proteção e partilha de informação na internet. Com experiência na implementação de atividades ligadas à ciência e à tecnologia, o Visionarium desenvolveu os conteúdos ministrados nestas sessões, adaptados aos diferentes graus do ensino básico e secundário, em prol da segurança digital e dos cuidados a ter aquando da utilização da Internet.