Miguel Amaral & Yuri Reis tocam “Saudade” e outras músicas em Sabrosa

Quando a Guitarra Portuguesa e o Violão de 7 cordas se fundem, isto é “Saudade”. Palavras e notas musicais escritas na mesma língua que resultam em Choros, Valsas e Guitarradas.

Miguel Amaral & Yuri Reis sobem ao palco do Auditório Municipal de Sabrosa, às 21h00 de sábado, 9 de outubro, para apresentar o seu primeiro trabalho em conjunto.

“Saudade” é a fusão de repertório português e brasileiro que conta uma história com mais de 500 anos.

Neste espetáculo dedilhado na Guitarra Portuguesa de Miguel Amaral e no Violão de 7 cordas de Yuri Amaral, Choros, Valsas e Guitarradas formam um só país musical.

Ao longo da noite vão ouvir-se temas clássicos para guitarra portuguesa e outros emblemáticos do violão de sete cordas como “Acerta o Passo”, tema original de Pixinguinha e Benedito Lacerda e temas originais como “Fado Barroco” de autoria de Mário Laginha, “Três Marias” de João Camarero, e “Caprichosa” de Pedro Amorim.

Portugal e Brasil num só espetáculo. A entrada é livre.

Este concerto é um dos muitos espetáculos inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural, que junta três entidades: Museu do Douro, Museu do Côa e Município de São João da Pesqueira – Museu do Vinho.

As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclips em sete miradouros para servirem de cartão de visita.