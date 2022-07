Miguel Oliveira com duplo triunfo no Circuito de Vila Real

Miguel Oliveira regressou este fim de semana às quatro rodas e às vitórias, desta feita no mítico Circuito Internacional de Vila Real, que recebeu o seu 51º evento desportivo e, mais precisamente, a 5ª prova da FIA – WTCR e a 2ª jornada do Campeonato Portugal de Velocidade (CPV).

Entre sexta-feira e domingo, 1 a 3 de julho, o piloto de MotoGP da KTM Factory Team e embaixador da Hyundai integrou a prova do CPV, lado a lado com o seu pai e manager Paulo Oliveira, tendo vencido categoricamente na classe TCR aos comandos de um Hyundai i30 N TCR, em ambas as corridas realizadas.

“Na primeira corrida [no sábado], o início foi demasiado atrás, mas mais adiante consegui apanhar a pista limpa, o que me permitiu conhecê-la melhor e ganhar posições. Esteve muito calor, o que dificultou um pouco toda a condução, mas tomei consciência de que esta é uma pista muito técnica e a minha principal aprendizagem foi em relação aos limites de pista – é preciso de facto ter uma grande pilotagem neste circuito. Quanto à segunda corrida, que decorreu hoje, o início foi um pouco descontrolado, mas o meu pai conseguiu sair bem da situação e conseguiu também cumprir o objetivo que era trazer-me o i30 N inteiro, para que eu pudesse seguir e divertir-me. Tanto eu como o meu pai adorámos esta experiência e só tenho a agradecer o convite que recebemos da Hyundai”, afirmou o piloto da Charneca de Caparica.

O programa desportivo do 51º Circuito Internacional de Vila Real começou logo 5ª feira (30 junho) com uma receção calorosa dos amantes do desporto automóvel aos pilotos que integraram a lista de inscritos no Circuito, aos quais longas filas de fãs do piloto de Almada também se juntaram para uma sessão de autógrafos conjunta junto à Câmara Municipal da cidade. Já sexta-feira ficou marcada pelo arranque das sessões de treinos e pela realização das qualificações de todas as classes inscritas.

As corridas tiveram lugar sábado e domingo, ao longo dos mais de 4.700m do circuito citadino de Vila Real, circuito este que regressou à atividade depois de dois anos de interregno motivado pela pandemia Covid-19. Além do duplo triunfo de Miguel Oliveira, a forte adesão do público nas bancadas e paddock tornou tudo ainda mais especial, confirmando a expectativa de um fim de semana épico, de emoções e de adrenalina.