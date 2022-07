Miguel Oliveira foi quarto e venceu na classe TCR em Vila Real

O piloto da KTM no Moto GP, Miguel Oliveira, que neste fim de semana, no Circuito Internacional de Vila Real, trocou as motos pelos veículos de quatro rodas, triunfou na classe TCR, fazendo dupla com o seu pai, Paulo Oliveira, aos comandos do Hyundai i30 N.

Miguel Oliveira e o seu pai pura e simplesmente, arrebataram a vitória, a que juntaram um excelente quarto lugar absoluto, fruto de uma impressionante regularidade. “Fiz uma boas voltas, várias ultrapassagens e diverti-me. Claro que tivemos um pouco de sorte, mas procurei, acima de tudo, evitar toques, que às vezes acontecem numa pista como esta”, comentou Miguel Oliveira e o seu pai, Paulo, que explicou o porquê de também ter sido rápido: “Fui piloto de motos e, portanto, tenho perfeita noção do que é competir. Esta pista exige coração e o mínimo erro leva logo à interrupção da corrida. Amanhã, o objetivo é continuar a divertir-me e manter a adrenalina em alta…”.

De referir que a dupla Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho, no McLaren 570S GT4 da Araújo Competição, venceu, na tarde deste sábado, a primeira corrida da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, no Circuito de Vila Real, cuja parte final foi pródiga em sobressaltos e dissabores para alguns pilotos.