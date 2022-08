Milhares de pessoas assistiram ao desfile “Boticas Fashion”

Após o interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, a Praça do Município voltou a ser palco esta quarta-feira, dia 3 de agosto, de mais uma edição do desfile de moda “Boticas Fashion”, iniciativa promovida pelos Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmega e Barroso (EHATB) em parceria com o Município de Boticas e a Mais Boticas – Associação Empresarial Botiquense.

Foi com uma assistência de se perder da vista que os manequins representativos das lojas” Mateus”, “Dop Shirt”, “Boutique Cristela & Joana Bijuteria”, “Carla Store” e “Cantinho Charmoso, Óptica Cristina e Farmácia Galaico”, mostraram na passerelle algumas das últimas tendências de moda em vestuário, calçado e acessórios.

As manequins foram maquilhadas por Ana Carina Ferreira, Luísa Pereira e Cidália Pires e penteadas por DS Cabeleireiros, Isac Terra e SempreBela.

O evento contou também com vários momentos musicais e de dança encetados por Lucas Cruz, um duo composto por um violinista e um saxofonista, pelo DJ Herculano e por alunas da Academia de Música e Ballet Mozart e da Academia Dança D’Aguiar.

O Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, que assistiu ao desfile juntamente com os vereadores Guilherme Pires, Isabel Torres e Hélio Martins, o Presidente da Mais Boticas, Paulo Aleixo, entre outros, referiu que “esta é uma das atividades obrigatórias da agenda cultural de verão promovida pelo município, uma vez que, para além de divulgar o comércio tradicional local, permite a participação dos munícipes, juntando assim o útil ao agradável em prol do desenvolvimento da nossa terra”.

O autarca aproveitou ainda a oportunidade para dar as boas-vindas às centenas de emigrantes que, por esta altura do ano, regressam ao Concelho de Boticas para passar as férias e impulsionar a economia local.