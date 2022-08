Milhares de pessoas passaram pela Feira da Terra de Mondim de Basto

A Feira da Terra de Mondim de Basto encerrou, ontem, a sua décima oitava edição depois de quatro dias de grande animação e de uma forte promoção do que de melhor se faz no concelho.

A organização do certame estima que, nos últimos quatro dias, tenham passado pela Feira da Terra mais de 20 mil pessoas, que puderam usufruir de um programa de animação diversificado, de produtos gastronómicos de excelência, como a carne, o mel e o vinho; mas também conhecer as principais atividades económicas e culturais desenvolvidas no concelho.

A abertura da feira contou com a presença de representantes das diversas entidades que operam no concelho de Mondim de Basto e ficou marcada por um momento simbólico mas de grande importância para o setor vitivinícola, com a entrega do certificado de adesão do Município à Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

O secretário-geral da Associação de Municípios do Vinho, José Arruda, esteve presente na ocasião e defendeu que a adesão de Mondim de Basto a esta associação demonstra o empenho da autarquia em ver valorizado o mundo rural, porque encara o vinho, a gastronomia e o enoturismo como produtos estratégicos para a afirmação e desenvolvimento do território.

O setor do vinho foi, aliás, o tema em destaque nesta edição da Feira da Terra onde, para além da utilização de elementos decorativos no espaço, foram promovidas provas de vinhos com os produtores locais.

Outra novidade introduzida, este ano, foi a campanha ambiental de redução de plástico, implementada com o Núcleo Empresarial de Mondim de Basto e que promoveu a aquisição e utilização de canecas reutilizáveis no recinto da feira. Uma ação que contou com grande adesão de comerciantes e consumidores.

O Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, faz um balanço muito positivo da décima oitava edição da Feira da Terra que refere não ser só “a maior montra dos produtos e das tradições do nosso concelho. É também o local de encontros e reencontros. Local de partilha com todos quantos nos visitam.”

Às entidades, expositores e visitantes desta edição da Feira da Terra o autarca Mondinense expressa, também, o seu agradecimento, reforçando que “Mondim de Basto continuará de braços abertos para os receber, sempre.”