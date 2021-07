Militar da GNR de Vila Real sagra-se campeão nacional em Duatlo Cross

O Guarda-Principal Nuno Pereira, da Secção Cinotécnica do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vila Real, sagrou-se campeão nacional (escalão 35-39 anos) no X Duatlo de Vila Nova de Famalicão – A Cimenteira do Louro, inserido no Campeonato Nacional de Duatlo Cross.

Este evento atlético, com cinco quilómetros de corrida, 20 quilómetros de bicicleta (BTT) e 2.5 quilómetros finais de corrida contou com a participação de quatro militares da GNR, tendo sido obtidos três títulos de campeões nacionais e um de vice-campeão nacional.

A Associação Amigos do Pedal e a Federação de Triatlo de Portugal promoveu, no passado dia 4 de julho, o décimo Duatlo de Vila Nova de Famalicão – A Cimenteira do Louro, uma prova que junta o atletismo e o ciclismo BTT, num desafio exigente, mas apaixonante.