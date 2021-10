Militares da Brigada “Galícia VII” do Exército Espanhol visitam Regimento de Infantaria N.º 13

Oito militares do “Regimiento de Caballeria 12 “Fernesio” da Brigada “Galícia VII” do Exército Espanhol participaram nesta atividade de treino cruzado de Viatura Blindada de Rodas (VBR) PANDUR II 8×8 com o Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13) da Brigada de Intervenção, localizado em Vila Real.

A delegação visitante assistiu à demonstração de capacidades de simulação e experiência de condução em simulador, a uma demonstração do 1.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas (1BIMecRodas), com a exposição das várias versões da VBR PANDUR II 8×8, de armamento e equipamentos dos Sistemas de Combate do Soldado, e a um treino de VBR PANDUR II 8X8 no Centro de Instrução e Treino Operacional da Fraga de Almotolia.

Fonte: Exército