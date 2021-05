Mina do Barroso: Agência Portuguesa do Ambiente promove sessão de esclarecimento

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) promove no próximo dia 12 de maio, às 17h30, uma sessão de esclarecimentos em formato online, através da plataforma ZOOM, no âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto “Ampliação da Mina do Barroso”, que se encontra em fase de Consulta Pública desde o dia 22 de abril até 2 de junho de 2021.

A sessão é pública, mas devido a questões técnicas, terá um número limitado de participantes e carece de inscrição obrigatória através do seguinte formulário https://sessao-esclarecimento-ampliacao-mina-barroso.eventbrite.pt/, onde constam também as regras de participação.

O webinar terá uma breve apresentação do projeto e do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) entregue pela Savannah Lithium, seguindo-se um período de respostas às perguntas colocadas pelos participantes na plataforma ZOOM.

De realçar que a participação na sessão de esclarecimentos online não substitui a participação formal na Consulta Pública, a qual deverá ser remetida por escrito pelos interessados no portal Participa, em https://participa.pt/pt/consulta/ampliacao-da-mina-do-barroso.