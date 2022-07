Ministério Público arquiva denúncia sobre Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real

Ontem, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, anunciou que a denúncia apresentada ao Ministério Público por Nataniel Araújo relativamente ao Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real foi arquivada, uma vez que o Ministério Público entendeu que não existem “indícios suficientes da prática do crime de prevaricação”.

Recorde-se que a denúncia explicava que o Plano de Urbanização apresentado em setembro de 2020, em Assembleia Municipal, não era o mesmo que aquele publicado em Diário da República.

Essa entrega “de documentos diferentes dos aprovados na assembleia”, teria sido “motivada em benefício de um autarca local, nomeadamente do presidente da junta de freguesia de Arroios, Ivo Moreira, pertencente ao partido que se encontra na Câmara de Vila Real”.

A denúncia motivou, posteriormente, uma investigação por parte do Ministério Público, em novembro de 2021, no decorrer da qual o município foi “visitado por mais de uma dezena de agentes da polícia judiciária que recolheram diversos documentos e efetuaram interrogações.

O autarca vila-realense relembrou que este processo decorreu antes das eleições autárquicas e que “o momento escolhido não foi inocente”, uma vez que o PSD “não tinha nada para propor aos cidadãos e refugiou-se na cobardia da judicialização política”.

Após a investigação, no início desta semana, a autarquia recebeu o despacho relativo ao inquérito do Ministério Público em que se pode ler que não foram recolhidos “elementos que apontem para o favorecimento de terceiros”.

Após o arquivamento do processo, Rui Santos defende que “todos os danos provocados pela denuncia falsa e cobarde de Nataniel Araújo” não estão reparados, exigindo, por isso, “uma retratação pública” do mesmo e “um pedido de desculpas públicas sobre as falsidades que espalhou”.

Rui Santos frisou, ainda, que avançará uma ação judicial contra Nataniel Araújo, “por falsas acusações contra titular de cargo público”.

Nataniel Araújo: “quisemos assegurar que o documento cumpria a legalidade”

Ao final da tarde, em conferência, Nataniel Araújo, atualmente vereador do Partido Social Democrata e anterior presidente da concelhia do PSD de Vila Real, referiu que este “é mais um número de intimidação do Partido Socialista e do atual executivo”, em que se denota, “uma vez mais, que não convivem bem com a democracia, com os pedidos de esclarecimento e com a fiscalização dos seus mandatos”. “Doa a quem doer, custe o que custar, o PSD de Vila Real, através dos seus vereadores na Câmara Municipal e dos deputados na Assembleia Municipal, tudo fará para garantir o estrito cumprimento da lei, exigindo rigor, transparência, seriedade e o planeamento devido no que concerne a Coisa Pública”, sublinhou o vereador.

Sobre o resultado do inquérito referiu que “a decisão compete à justiça”: “a justiça decide aquilo que tem que decidir. O objetivo não foi acusar ninguém de absolutamente nada. Aquilo que nós quisemos foi assegurar que o documento cumpria a legalidade e salvaguardava todos os vila-realenses”, disse.

Relativamente à denúncia, esclareceu, ainda, que “o PSD de Vila Real oportunamente interpelou por escrito o senhor presidente da Assembleia Municipal sobre a publicação de um documento relativamente ao Plano de Urbanização diferente daquele que foi aprovado em assembleia” e que, “até hoje, nunca obteve resposta”. “Face a este silêncio ensurdecedor, tivemos de recorrer a vários organismos para garantir a reposição da legalidade do documento. Sempre que não nos forem dadas as respostas a que temos direito (…) teremos de recorrer a todos os meios que estiverem ao nosso alcance para garantir esse cumprimento, salvaguardando assim o interesse dos vila-realenses”, reforçou.

Quanto ao facto de Rui Santos “atuar juridicamente” contra o vereador da oposição, Nataniel Araújo referiu que “ou tem uma fixação ou está a pessoalizar questões políticas”. “Eu não vou de entrar nessa pessoalização porque faço política de forma elevada ao contrário do senhor presidente”, concluiu.

