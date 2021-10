Ministra da Agricultura esteve em Vila Real para discutir plano estratégico da PAC

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, esteve em Vila Real, ontem, para uma Sessão de Auscultação e Partilha de Contributos no âmbito da elaboração do Plano Estratégico da PAC 2023-2027 que decorreu na Aula Magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

Todavia, apesar de ter esta reunião marcada para as seis da tarde, Maria do Céu Antunes chegou mais cedo e visitou a Adega Cooperativa de Vila Real, “um dos bons exemplos do setor cooperativo em Portugal”. “É um excelente exemplo daquilo que as cooperativas podem fazer pelos setores e, neste caso, pelo setor vitivinícola”, referiu.

No que diz respeito ao Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, a Ministra da Agricultura realçou que está a ser construído há dois anos ao longo dos quais foram ouvidas pessoas, feitos diagnósticos estratégicos, desenhada uma lógica de intervenção e, após o início do desenho das medidas de intervenção, está na fase de criação de cenários e do alcance do orçamento. “São cerca de 10 mil milhões de euros que temos disponíveis para o próximo ciclo 2023/2027 e, nesta altura, queremos dar nota ao país daquilo que esta a ser desenhado, para podermos recolher opinião pública, uma vez que a segunda consulta pública será entre 15 de novembro e 6 de dezembro, para podermos entregar o documento a Bruxelas ao final do ano, permitindo as negociações em 2022 e a sua implementação a partir de janeiro de 2023”, explicou Maria do Céu Antunes.

Assim, para esta sessão de auscultação, foram convidados agricultores, associações, confederações, autarcas, universidades, politécnicos e centros de saúde. “No fundo, queremos convocar a sociedade, a sociedade civil e o setor agrícola porque entendemos que é fundamental que conheçam aquilo que se pretende fazer. Entendemos que o setor agrícola terá um papel fundamental na recuperação do país”, realçou.

Um processo construído “em velocidade acelerada”

Em declarações aos órgãos de comunicação, Maria do Céu Antunes recordou que este plano estratégico esta a ser construído “em velocidade acelerada, porque, em bom rigor, a proposta de reforma política agrícola, apresentada em 2018, só foi fechada em junho de este ano sob a presidência portuguesa”, não tendo sido publicado o regulamento de base que permita aos estados membro concluir os seus planos estratégicos e ter a documentação necessária. “a documentação necessária.

“Estamos a trabalhar, sem ter toda a documentação necessária, mas estamos convictos de que durante os próximos meses isso vai acontecer. Não vamos parar porque queremos ter todas as condições para poder dar a previsibilidade e as condições de estabilidade aos nossos agricultores, que têm feito todo um trabalho de adaptação, mesmo em condições particularmente difíceis, como as da pandemia”, concluiu.