Ministra da Agricultura vai estar na abertura da feira “Sabores de Chaves”

Tudo a postos para a abertura da 18ª edição do certame Sabores de Chaves, que terá lugar já amanhã, pelas 14h30, e onde marcará presença a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes. A cerimónia oficial de abertura está marcada para as 17h30, na Sala Multiusos do Mercado Municipal.

Com uma área total de mais de dois mil metros quadrados e com um público expetável na ordem dos 50 mil visitantes, serão 60 os produtores que darão destaque à gastronomia local. Um programa de três dias – 17, 18 e 19 de fevereiro – recheado de inúmeras iguarias, nas quais se incluem o já afamado fumeiro, o presunto, o folar e os pastéis de Chaves, entre outros sabores flavienses.