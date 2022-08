Ministra da Coesão Territorial em Vila Real: “medidas de apoio têm de ser muito urgentes”

Hoje, ao final da tarde, a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, esteve em Vila Real num encontro, marcado na Câmara Municipal de Vila Real, que reuniu várias entidades locais para a criação de uma metodologia de trabalho para o levantamento dos danos provocados pelos incêndios.

“Esse levantamento terá de ser feito nas diferentes dimensões, quer na área da floresta, na parte da agricultura, tudo o que é equipamentos públicos e atividade económica. A ideia é fazer esse levantamento com a CCDR, o ICNF, com a Direção Regional de Agricultura do norte e com outras entidades, em grande articulação com o município, para depois em concelho de ministro definirmos as medidas”, esclareceu a ministra.

Ana Abrunhosa reforçou, ainda, que as medidas têm de ser “muito urgentes”, nomeadamente na estabilização do solo para evitar, aquando da precipitação, a contaminação dos aquíferos com cinzas. “Em ano de seca essa é uma questão ainda mais relevante”, acrescentou.

A ministra destacou, ainda, a importância “de ouvir as sensibilidades dos autarcas”, dado que estão no terreno e “melhor do que ninguém sabem quais são os investimentos necessário”.

Questionada sobre o estado de calamidade, a representante esclareceu que deixou a garantia ao autarca vila-realense de que, independentemente da sua declaração do estado de calamidade, a situação em Vila Real é “gravíssima” e que “os municípios que preencham o critério da área ardida terão direito a um conjunto de apoios dependentes do levantamento efetuado”.

Quanto a esse critério, esclareceu que será definido em Conselho de Ministros, “mas será semelhante ao aplicado em Pedrógão Grande”.

Relativamente ao quadro observado durante a sua visita, Ana Abrunhosa frisou que “é sempre terrível ver um cenário todo negro em que o único que escapou foram as populações”. “É um drama que nos deixa sempre chocados”, concluiu.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, referiu ter ficado “muito satisfeito” com o resultado da reunião, dado que foi “uma reunião muito produtiva” em que se destacou a consciência de que tudo será feito para “responder ao território”, mas na qual ficou esclarecido que é necessário “continuar a trabalhar para se adaptar à realidade que muda a cada dia que passa”.

Sobre o estado de calamidade, Rui Santos reforçou que essa declaração lhe é “indiferente”: “O que interessa é que haja medidas em concreto que vão ao encontro daquilo que são as necessidades do território no presente”, concluiu.

