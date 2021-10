Ministra da Coesão Territorial na sessão de Abertura da Feira dos Santos 2021

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, preside amanhã, dia 29 de outubro, pelas 17h30, na Biblioteca Municipal, a Sessão Solene de Abertura da Feira dos Santos 2021, que se realiza em Chaves neste fim de semana.

Com cartaz de 29 de outubro a 01 de novembro, a maior Feira e Festa do Norte de Portugal regressa às ruas flavienses. De caráter popular, o evento conta receber milhares de visitantes de todo o país, mas também da vizinha Espanha, mantendo o cumprimento das regras emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS) e pela Unidade de Saúde Local.

Do programa do evento, fazem parte a Feira do Gado na Zona Industrial, o Concurso Nacional Pecuário das raças Barrosã, Maronesa e Mirandesa, na sua 18ª edição, o Concurso Concelhio de Suínos da Raça Bísara, na 7ª edição e o Concurso Concelhio de Ovinos da Raça Churra Galega Bragançana, na 5ª edição, todos realizados no dia 31 de outubro, no Forte de São Neutel. Neste dia realiza-se também o tradicional Festival Gastronómico do Polvo, junto ao Estádio Municipal.