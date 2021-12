Ministra da Saúde visitou Hospital de Lamego

A Ministra da Saúde, Marta Temido iniciou esta sexta-feira uma visita de trabalho ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, com uma deslocação ao Hospital de Lamego, acompanhada pelo Conselho de Administração e pelo Presidente da Câmara Municipal, Francisco Lopes. Durante a visita, Marta Temido manifestou a sua satisfação com o funcionamento da cirurgia de ambulatório, um projeto inovador que privilegia o acompanhamento domiciliário com o objetivo de reduzir o impacto do internamento na vida dos doentes e das suas famílias. Em média, são realizadas aqui cerca de 8 mil cirurgias por ano, valor que traduz uma elevada produtividade.

Entre várias questões relacionadas com a área da saúde, Francisco Lopes manifestou a “necessidade urgente” de Lamego ter um novo centro de saúde que reúna num único local, vários serviços e valências que atualmente se encontram dispersos pela cidade. “Precisamos de ir ao encontro dos anseios dos moradores deste concelho, oferecendo cuidados de saúde mais humanizados e de melhor qualidade. O futuro centro de saúde também deve prever, ao mesmo tempo, a diminuição dos constrangimentos relacionados com a mobilidade condicionada, por exemplo, dos nossos idosos”, afirmou.

Gabinete de Comunicação CML