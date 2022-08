Miradouro de S. Leonardo acolhe utentes da Misericórdia de Lamego

Com a deslumbrante paisagem do Alto Douro Vinhateiro ao fundo, o miradouro de São Leonardo, em Galafura, foi o destino mais recente escolhido pela Misericórdia de Lamego para levar os seus idosos a passear. Uma breve viagem que ofereceu tranquilidade e proporcionou momentos muito agradáveis, onde até não faltou um bailarico improvisado, após a realização do almoço ao ar livre.

Ao participarem nestes momentos de lazer e descontração, os utentes do Lar de Arneirós, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Lamego, melhoram a sua qualidade de vida e reforçam os laços de amizade, para além de evitarem o risco de isolamento e depressão.

Localizado no concelho do Peso da Régua, o miradouro de São Leonardo é um dos locais mais bonitos da região do Douro. Os idosos também apreciaram, em especial, de uma pedra onde está registado um excerto da obra de Miguel Torga, que num dos seus “Diários” chamou a esta região um “excesso de natureza”. De Galafura, contam-se lendas e histórias, que aumentam o encanto destas paragens.