Miradouro do Ujo já atraiu milhares de visitantes desde a inauguração

Desde a sua inauguração, o Miradouro do Ujo tem atraído milhares de visitantes, como aconteceu durante o último fim-de-semana, comprovando a aposta ganha da autarquia de Alijó no Turismo de Natureza.

O Miradouro do Ujo situa-se a entre as aldeias de São Mamede de Ribatua e Safres, numa imponente infraestrutura que permite ao visitante observar em pleno um extenso troço do vale do Douro e da atual albufeira.

O Município de Alijó apela, no entanto, a todos os visitantes que cumpram as recomendações das autoridades de saúde.