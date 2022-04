Mirandela acolhe Congresso Internacional sobre “Educação, Inclusão e Diversidade”

Congresso realiza-se nos dias 21, 22 e 23 de abril, no Auditório Municipal de Mirandela. Destacam-se 30 conferências em painel, cinco conferências temáticas, uma conferência de abertura, uma conferência de encerramento, uma homenagem ao Professor Doutor José Ortega Esteban, 16 oficinas/grupos de trabalho/ workshops, espetáculos de animação, apresentação de livro, exposição/venda de livros… Inscrições através do site: https://associacaointervencao.pt

A Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação Cultural vai organizar nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2022, na cidade de Mirandela, o Congresso Internacional “Educação, Inclusão e Diversidade”, que contará com a participação de mais de 30 conferencistas de universidades e outras instituições de ensino superior nacionais e europeias.

Durante os três dias dos trabalhos, agendados para o Auditório Municipal de Mirandela, serão abordados e debatidos temas relacionadas com as problemáticas da educação, inclusão e diversidade.

Do vasto programa destaca-se uma homenagem ao Professor Doutor José Ortega Esteban, pelas 14:30 do dia 23 de abril. O Professor Doutor José Ortega Esteban – Professor Catedrático de Pedagogia Social – foi o primeiro diretor da Escola Universitária de Trabalho Social, primeiro Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e diretor do Instituto Universitário de Ciências da Educação da Universidade de Salamanca (Espanha). Foi cofundador e primeiro Presidente do SIPS: Sociedade Ibérica (posteriormente Ibero-americana) de Pedagogia Social, Membro Honorário do SIPS (Barcelona 2019), bolseiro do Alexander von Humboldt Stiftung e professor convidado da Universidade de Würzburg (Alemanha). É autor de vários livros e de numerosos artigos sobre a sua especialidade, além de um romance e de vários contos literários. Recebeu a Ordem do Mérito Institucional do Conselho Mundial de Educação 2004 e o Prêmio María de Maeztu de Excelência Científica 2008 – Universidade de Salamanca.

De evidenciar, ainda, a conferência inaugural, com o Professor Doutor Joaquim Azevedo – Professor Catedrático da Universidade Católica, sobre “Educação e Sociedade”, pelas 10:00 do dia 21 de abril, e a conferência de encerramento, pelas 15:30 do dia 23 de abril, sobre “Educação, Direitos Humanos e Cidadania”, que será proferida pelo Professor Doutor José António Caride Gomez – Professor Catedrático da Universidade de Santigo de Compostela (Espanha).

O congresso internacional, que tem a sessão de abertura agendada para as 09:30 do dia 21 de abril, presidida pela Presidente da Camara Municipal de Mirandela, Júlia Rodrigues, inclui a realização de 30 conferências em painel, cinco conferências temáticas, 16 oficinas/grupos de trabalho/ workshops, espetáculos de animação, apresentação de livro, exposição/venda de livros, entre outras ações.

Com a realização do Congresso Internacional “Educação, Inclusão e Diversidade”, a direção da Intervenção – Associação para a Promoção e Divulgação Cultural pretende promover a importância da interculturalidade, o aprender com o outro e a valorização e o respeito pelo outro, numa altura em que o mundo assiste ao definhar dos valores, à escalada da violência e ao conflito pelo poder.

O Congresso Internacional que vai decorrer na cidade de Mirandela é acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com 36 horas (Registo de acreditação CCPFC/ACC-112289/21, para efeitos previstos no n.º 1 do artigo 8.º, do regime jurídico da formação contínua de Professores) para Educadores de Infância, Professores dos ensinos básico, secundário e ensino especial.

O evento tem o apoio da Câmara Municipal de Mirandela, do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Direção Regional de Cultura do Norte, Fundação Caixa Agrícola e Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso.