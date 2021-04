Misericórdia de Lamego aborda “A Música na Sagrada Escritura” em conferência

“A Música na Sagrada Escritura” é o tema escolhido para a conferência que a Misericórdia de Lamego, através do seu Coro, vai promover com a intervenção do Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto. A iniciativa terá transmissão online, no Facebook desta Santa Casa, através da plataforma Zoom, no próximo dia 24 de abril, sábado, pelas 21 horas.

O orador convidado vai abordar a criatividade e a originalidade musical que bebe inspiração na Bíblia Sagrada e na Tradição Cristã.

Nascido a 18 de abril de 1952, D. António Couto foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Bispo titular da Diocese de Lamego, sucedendo a D. Jacinto Botelho. É professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, núcleo do Porto, desde o ano letivo de 1990-1991. De 1996 a 2002, foi Reitor do Seminário da Boa Nova, de Valadares. Tem o doutoramento em Teologia Bíblica (1989) pela Pontifícia Universidade Urbaniana. É ainda colaborador do Programa ECCLESIA (RTP2), da Igreja Católica, na sua qualidade de biblista. É também autor de várias obras literárias.