Misericórdia de Lamego acolhe ação de sensibilização sobre violência doméstica

Um estudo recente da Organização Mundial da Saúde mostra que a violência doméstica começa cada vez mais cedo e é frequente em faixas etárias mais jovens. Os dados oficiais são cruéis: uma em cada quatro mulheres já foi vítima deste crime público pelo seu parceiro. Em 2021, registou-se em Portugal neste contexto vinte e três vítimas mortais.

Com o objetivo de melhorar a prevenção, proteção e combate à violência contra mulheres e à violência doméstica, decorreu no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Lamego uma ação de sensibilização dinamizada pela UCC Lamego – Unidade de Cuidados na Comunidade. A assistência foi composta por beneficiários do Rendimento Social de Inserção e por utentes do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) desta Misericórdia.

A ação de sensibilização “Violência Doméstica – Uma Realidade para Falar e Parar” integrou o Plano de Ação do Núcleo Local de Inserção de Lamego.