Misericórdia de Lamego acolhe com alegria Símbolos da JMJ

A Cruz da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e o Ícone de Nossa Senhora visitaram, em peregrinação nacional, a Casa de Acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Lamego.

Os dois símbolos confiados pelo Papa João Paulo II aos jovens de todo o mundo estão durante este mês na Diocese de Lamego, para cumprir a vontade do Pontífice: “Carreguem-na pelo mundo fora como um símbolo do amor de Cristo pela Humanidade”.

Com a presença especial de D. António Couto, a Casa de Acolhimento da Misericórdia de Lamego recebeu, com alegria, estes símbolos durante uma cerimónia realizada ao ar livre, pontuada por vários momentos de oração e música. “Com esta iniciativa, os utentes e os funcionários desta Santa Casa sentiram a presença de Cristo e do Evangelho de uma forma muito mais próxima e espiritual. Acredito que é muito importante esta Peregrinação dos Símbolos, porque convoca os jovens a percorrerem um caminho para um mundo mais solidário, mais justo e mais inclusivo”, afirma o Provedor António Carreira.

A Peregrinação dos Símbolos da JMJ é, ao mesmo tempo, um convite dirigido a todos os jovens para participarem, entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, no encontro internacional que decorrerá em Lisboa promovido pela Igreja Católica.