Misericórdia de Lamego acompanha aumento de processos de RSI

O número de processos acompanhados pela Misericórdia de Lamego, através da Equipa de Protocolo RSI, aumentou nos últimos meses, na sequência do aparecimento da pandemia da COVID-19. Desde janeiro de 2020, foram efetuados 2515 atendimentos e 1943 visitas domiciliárias.

O agravamento do contexto económico e social de muitas famílias que caíram na situação de desemprego, e sem possibilidade de nova integração no mercado de trabalho, levou a um incremento dos pedidos de ajuda a esta resposta social. Esta realidade constitui um novo desafio para esta Santa Casa. “Promovemos uma intervenção direta junto das pessoas mais vulneráveis e carenciadas, garantindo um correto acompanhamento social e psicológico. As nossas colaboradoras trabalham diariamente para conseguir a sua inclusão social e vão, deste modo, ao encontro do espírito da missão desta instituição”, afirma o Provedor António Carreira.

O Rendimento Social de Inserção (RSI) é um apoio destinado a proteger as pessoas que se encontram em situação de pobreza extrema, sendo constituído por uma prestação em dinheiro para satisfação das necessidades mínimas e um programa de inserção.

Neste momento, a equipa multidisciplinar da Santa Casa da Misericórdia de Lamego é formada por uma assistente social, uma psicóloga, uma educadora social e duas ajudantes de ação direta que asseguram o acompanhamento social das famílias e dos indivíduos residentes no concelho beneficiários desta prestação. Desde 2008, é sua responsabilidade intervir, através de um acompanhamento efetivo, para criar condições para percursos de autonomia, desenvolvendo ações para a promoção da inserção social dos beneficiários. Este percurso de inserção realiza-se a partir de um diagnóstico familiar, da negociação do Contrato de Inserção, do desenvolvimento de estratégias de acompanhamento e respetiva avaliação contínua, tendo como grande objetivo a sua autonomização. Todo este trabalho é realizado em estreita articulação com o Centro Distrital de Viseu da Segurança Social e outras entidades e parceiros locais.

Sedeada na Rua da Olaria, a Equipa de Protocolo RSI – “entrelaços” tem o seguinte horário de funcionamento: das 9h às 12h30m e das 14h às 17h30 (dias úteis).