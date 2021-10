Misericórdia de Lamego alerta para o tráfico de seres humanos

No Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, a Misericórdia de Lamego chamou a atenção para este flagelo mundial com a realização de uma ação de sensibilização dedicada ao tráfico de seres humanos e a inauguração da exposição de fotografia e artes plásticas “Mercadoria Humana”. As iniciativas foram promovidas no âmbito de uma parceria estabelecida com a organização não governamental Saúde em Português.

Na intervenção dirigida aos representantes de diversas instituições que se quiseram associar à celebração desta efeméride, o Provedor António Carreira afirmou que esta Santa Casa “deu mais um passo para alertar os Lamecenses para a necessidade de refletirem e agirem contra estas monstruosidades que o Homem é capaz de fazer”. Portugal está na rota deste crime hediondo, sendo país de origem, de trânsito e de destino de vítimas deste crime.

Composta por fotografias e manequins, a exposição “Mercadoria Humana” visa prevenir e sensibilizar para o Tráfico de Seres Humanos para fins de exploração laboral e sexual. Até 22 de outubro, esta mostra está patente ao público na sede desta Santa Casa das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h30. A entrada é livre.