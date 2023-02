Misericórdia de Lamego anima Desfile de Carnaval Escolar

Dedicado à celebração do Douro – Cidade Europeia do Vinho, a creche e o jardim de infância da Misericórdia de Lamego “fecharam” este ano o Desfile de Carnaval Escolar que juntou mais de 1300 figurantes.

Envergando trajes muito diversos, desde roupas tradicionais da lavoura e das vindimas até ao “Desfile da Rainha das Vindimas”, os mais pequenos percorreram as ruas da cidade sempre muito animados e cheios de cor.

Em frente aos Paços do Concelho, os meninos desta Santa Casa fizeram uma breve paragem para oferecer uma saborosa “merenda” ao executivo municipal.

A originalidade dos seus disfarces destacou-se no meio da imensa moldura humana. Pais e encarregados de educação juntaram-se, nos dias anteriores, às educadoras e às auxiliares de ação educativa, para produzirem os trajes.

Após a suspensão dos últimos anos, provocada pela pandemia, o Desfile de Carnaval Escolar constituiu de novo um momento de saudável convívio e partilha entre as diferentes escolas e instituições sociais.

SCM Lamego