Misericórdia de Lamego aprova contas com resultado positivo de 94 mil euros

A Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Lamego aprovou o Relatório e Contas de Gerência de 2022, que contempla um resultado positivo de 94.619,92 euros, sustentado por uma gestão muito rigorosa por parte da Mesa Administrativa. Este valor é oposto ao resultado inicialmente previsto: negativo em 155.759.61 euros.

“Pelo segundo ano consecutivo, alcançámos um resultado positivo, apesar dos efeitos da pandemia e do início da guerra na Ucrânia. É fruto de um trabalho exigente, apenas possível com a colaboração de todos os funcionários e a solidariedade dos corpos sociais. Somos uma instituição de referência na qualidade dos serviços prestados e, apesar da conjuntura muito difícil, trabalhamos sempre para introduzir melhorias contínuas nas diversas valências. Este caminho é para continuar”, afirma o Provedor António Carreira.

Para além da aprovação unanime dos irmãos presentes na Assembleia Geral realizada a 31 de março, este documento mereceu ainda o parecer positivo do Conselho Fiscal.

Para a obtenção do resultado líquido positivo, António Carreira também sublinha o contributo do acordo de cooperação firmado com o Instituto da Segurança Social que abrange 40 utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

O resultado alcançado também foi influenciado pela decisão governamental de ajudar o setor social a fazer face ao agravamento do contexto económico, provocado pelo incremento dos gastos decorrentes da inflação.

Na apresentação detalhada das conclusões do Relatório e Contas, o Provedor da Misericórdia de Lamego adiantou, por outro lado, verificar-se uma diminuição das receitas, devido ao recente alargamento da gratuitidade das creches ao setor social e solidário. Também pesou negativamente, do lado dos rendimentos, o facto da Santa Casa não ter recebido, até ao momento, as rendas previstas relativas à criação de uma clínica de hemodiálise nas instalações do antigo Hospital de Lamego, propriedade desta instituição.

No ano passado, algumas respostas sociais também continuaram a registar défices crónicos, nomeadamente o pré-escolar e o Centro de Acolhimento Temporário (CAT). Apesar deste quadro negativo, é mantida a aposta na qualidade dos serviços prestados.

Os irmãos aprovaram ainda a proposta de alienação, por hasta pública, de um prédio rústico situado na zona de Nazes, na cidade de Lamego.

No final da Assembleia Geral, foi aprovado um voto de pesar pelo falecimento do Major Manuel Lino Pereira de Carvalho, antigo Vice-Provedor desta Santa Casa, e um voto de louvor por todo o empenho e dedicação demonstrados por si em prol da instituição.

GC SCM