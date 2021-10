Misericórdia de Lamego assinala Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos

A sede da Santa Casa da Misericórdia de Lamego vai acolher a exposição de fotografia e artes plásticas “Mercadoria Humana”, na sequência de uma parceria estabelecida com a organização não-governamental Saúde em Português. Esta mostra visa celebrar, através da arte, o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, que é assinalado a 18 de outubro, data de inauguração desta exposição.

No âmbito do Projeto MERCADORIA HUMANA #NORTE, também decorrerá neste dia, a partir das 14 horas, uma ação de sensibilização sobre tráfico de seres humanos, dirigida aos profissionais de Lamego das áreas da saúde, social, educação, emprego, justiça e órgãos de polícia criminal. Os interessados devem efetuar previamente a sua inscrição em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcifPMUJklJrzCxcjsc1XqTP2ilroMt_qFuoIWFjEAtC7HCQ/viewform

O MERCADORIA HUMANA #NORTE é um projeto que tem como principal missão prevenir, sensibilizar e informar grupos estratégicos e públicos mais vulneráveis para o tráfico de seres humanos, em particular para a exploração laboral, bem como responsabilizar e alertar todos para os seus deveres cívicos enquanto crime público.

Até 22 de outubro, a exposição “Mercadoria Humana” estará patente ao público das 9h30 às 12h30 e das 14h às 17h30. A entrada é livre.