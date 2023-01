Misericórdia de Lamego celebra acordo com Segurança Social para Apoio Domiciliário

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego assinou, pela primeira vez, um acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social que abrangerá 40 utentes do seu Serviço de Apoio Domiciliário (SAD).

Este acordo garante a comparticipação financeira das mensalidades a pagar e introduz várias alterações nesta resposta social, de modo a garantir a melhoria do serviço prestado e cumprir a legislação aplicável.

“O SAD desta Santa Casa é uma referência na prestação de cuidados e serviços ao domicílio. Ambicionávamos concretizar este acordo há vários anos. Felizmente, aconteceu agora. É de grande importância, porque assegura a sustentabilidade de uma valência que serve muitos lamecenses e que acreditamos que tem muito futuro. Além disso, permite introduzir novas melhorias na qualidade e eficiência do serviço prestado que são, no fundo, o nosso grande objetivo”, fundamenta o Provedor António Carreira.

Desde a sua constituição, em junho de 2013, o Serviço de Apoio Domiciliário da Misericórdia de Lamego é o preferido dos lamecenses na hora de escolher a instituição que deve garantir a realização das tarefas básicas prestadas no conforto do lar.

As famílias recorrem a este apoio estruturado para manter os idosos ou os doentes crónicos em suas casas, prolongando desta forma a dignidade das suas vidas.

O SAD presta serviços de excelência sete dias por semana, ao longo de todo o ano. Caracteriza-se pelo respeito pela identidade pessoal e pela reserva de intimidade privada das famílias e dos dependentes.

Está orientado para cuidar todos aqueles que, por algum motivo, não podem assegurar as suas atividades diárias, essenciais para terem uma boa qualidade de vida. São na sua maioria idosos, mas também doentes crónicos, convalescentes e pessoas em situação de dependência física ou psicológica.

O acordo de cooperação firmado com o Instituto da Segurança Social, insere-se no âmbito do Programa de Celebração ou Alargamento de Acordos de Cooperação para o Desenvolvimento de Respostas Sociais (PROCOOP).

GC