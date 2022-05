Misericórdia de Lamego dá-se a conhecer em Feira de Emprego

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego participou, através de um espaço próprio, na primeira edição da Feira de Emprego e Oportunidades que decorreu ao longo de dois dias no Centro Multiusos. Durante o certame, a maior e mais antiga instituição de solidariedade social do concelho informou os visitantes, em particular as gerações mais jovens, sobre todo o trabalho desenvolvido, diariamente, pelos seus profissionais em prol de mais de 500 utentes.

“Somos uma instituição aberta ao exterior. A nossa participação nesta Feira constituiu um momento de afirmação pública desta Santa Casa. Contribuímos todos os dias para a melhoria da qualidade de vida e para o bem-estar da nossa comunidade. Por esta razão, aceitámos o convite para estarmos presentes”, fundamenta o Provedor António Carreira.



Numa organização do CLDS4G Lamego Com_Tigo, em parceria com o Município de Lamego, a “I Feira de Emprego e Oportunidades” contou com a participação de diversas instituições e empresas, com a missão de promover oportunidades de formação e emprego. Como complemento, decorreram oficinas de procura ativa de emprego e ações de sensibilização na área do turismo.