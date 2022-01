Misericórdia de Lamego entrega cabazes amigos do Ambiente

A Misericórdia de Lamego associou-se à União das Misericórdias Portuguesas e à Sociedade Ponto Verde para doar catorze cabazes sustentáveis a famílias carenciadas do concelho. A iniciativa aliou solidariedade e sustentabilidade, oferecendo cabazes com géneros alimentares e produtos de higiene e limpeza, com embalagens mais amigas do Ambiente.

“Conseguimos tornar um pouco melhor o Natal de algumas famílias de poucos recursos. Ao mesmo tempo, esta parceria também foi positiva porque sensibilizou para a problemática da sustentabilidade ambiental, chamando a atenção que é possível adotar bons hábitos de compra e fazer a reciclagem das embalagens”, afirma o Provedor António Carreira.

Com o lema “Dentro desta caixa cabem escolhas sustentáveis e um mundo”, os cabazes oferecidos às famílias desfavorecidas eram constituídos por cerca de 30 produtos, nomeadamente garrafas de azeite, sumos, leite, natas, farinha, produtos de higiene pessoal e para a limpeza da casa e da roupa.

Fonte: GC SCM de Lamego