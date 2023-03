Misericórdia de Lamego festeja Dia da Mulher

De forma a homenagear todas as mulheres que fazem parte da família da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, esta instituição social promoveu um “Chá da Mulher”, no dia 8 de março.

A confraternização juntou, no refeitório, as mães e outras familiares das crianças da creche, do jardim de infância e do Centro de Acompanhamento ao Estudo (CAE).

O encontro pretendeu valorizar o importante papel da mulher no seio da Misericórdia de Lamego e apelar a um mundo mais inclusivo e livre de estereótipos e discriminação.

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o espaço foi devidamente engalanado para dar as boas-vindas a todas as participantes e celebrar as conquistas das mulheres em todo o mundo. A festa começou com uma apresentação individual de cada uma e prosseguiu depois com muita música e coreografias. Os mais pequenos também animaram a festa.

À mesa, não faltaram muitos doces oferecidos e preparados por cada participante. No final, o mais importante foi saborear o momento e celebrar o eterno feminino.

GC SCM