Misericórdia de Lamego homenageia antiga funcionária com 45 anos de casa

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego prestou a Natalina Seabra uma homenagem pública de reconhecimento e gratidão pelos 45 anos que dedicou ao serviço desta instituição social. Recentemente aposentada, Natalina Seabra desempenhava anteriormente as funções de Chefe de Serviços, deixando ao longo dos anos “uma marca indelével nesta casa, ao ensinar a todos que também somos responsáveis pelos outros, sobretudo, pelos mais frágeis”.

A realização de uma Missa, na Igreja das Chagas, presidida pelo Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto foi o ponto alto desta celebração, durante a qual Natalina Seabra recebeu uma Bênção Apostólica enviada por Sua Santidade, o Papa Francisco. “Estou muito feliz e honrada com este momento”, confessou no final.

Durante a celebração eucarística, o Provedor da Misericórdia de Lamego, António Carreira, enalteceu a permanente disponibilidade e carinho manifestados por Natalina Seabra para ajudar o próximo. “É este o sentido da nossa vida. O tempo que passou na doação aos outros não se esfumou e valeu a pena. Quando não estava em casa com a família estava a fazer bem aos outros”, recordou.

Para além da presença dos corpos sociais, dos antigos provedores Manuel Teixeira e António Marques Luís e de muitos amigos e antigos colegas da homenageada, também participou neste ato litúrgico o Coro da Santa Casa com a apresentação de um reportório eucarístico.