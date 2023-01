Misericórdia de Lamego homenageia antiga funcionária com mais de 46 anos de casa

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego prestou uma homenagem pública de reconhecimento e gratidão a Maria do Céu Teixeira pelos 46 anos e 5 meses que dedicou ao serviço desta instituição social. Recentemente aposentada, desempenhou as funções de diretora técnica do Serviço de Apoio Domiciliário e do Centro de Apoio Educativo e foi responsável pelas Cantinas Sociais.

A realização de uma Missa, na Igreja das Chagas, presidida pelo Monsenhor José Guedes foi o ponto alto desta celebração, seguida de um jantar-convívio. “A Misericórdia de Lamego fez parte da minha vida. Foi maravilhoso trabalhar nesta nobre instituição, a qual me deu a possibilidade de concretizar todos os meus objetivos. Sempre me senti fazendo parte de uma grande família, onde reinava a lealdade, a sinceridade, o diálogo e, principalmente, a amizade. Estou muito feliz e honrada com este momento”, afirma a homenageada.

No final da celebração eucarística, o Provedor da Misericórdia de Lamego, António Carreira, enalteceu a permanente bondade e generosidade de Maria do Céu Teixeira para ajudar o próximo.

“Deixou a sua marca na História da nossa Santa Casa. A sua vida foi a vida da Santa Casa. Viveu o significado do amor ao próximo e da dedicação à causa dos outros. Viveu de forma intensa os problemas e procurou sempre uma solução, nunca virando a cara a uma dificuldade”, recordou.

Para além da presença dos corpos sociais, dos antigos provedores Manuel Teixeira e António Marques Luís e de amigos e antigos colegas da homenageada, também participou no ato litúrgico o Coro da Misericórdia de Lamego.

GC