Misericórdia de Lamego junta diferentes gerações no dia mais romântico do ano

O amor pode ser o fio condutor da vida de gerações muito diferentes.

No dia mais romântico do ano, a Misericórdia de Lamego promoveu um encontro repleto de afetos e ternura que uniu as crianças do seu jardim de infância e os idosos do Lar de Arneirós.

Juntos, puseram as mãos na massa e confecionaram saborosos biscoitos em forma de coração. Batizada de “Laços que nos Unem”, esta atividade foi uma oportunidade única para os mais idosos partilharem algumas experiências de vida, enquanto os mais novos se divertiam a dar asas à imaginação ao manusearem diferentes ingredientes.

Durante o encontro intergeracional que assinalou o Dia dos Afetos, os utentes desta Santa Casa participaram ainda numa alegre sessão fotográfica que eterniza o espírito deste dia especial.

A Misericórdia de Lamego promove regularmente encontros intergeracionais para promover valores de partilha e solidariedade e consciencializar para a importância do envelhecimento ativo.

