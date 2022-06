Misericórdia de Lamego organiza atelier para beneficiárias do RSI

Durante os últimos anos, a Misericórdia de Lamego tem desenvolvido um conjunto de atividades especialmente vocacionado para as famílias mais desfavorecidas do concelho que beneficiam do Rendimento Social de Inserção (RSI). O objetivo fundamental é promover o progresso pessoal e social destas pessoas e incentivar, entre elas, uma maior abertura à dinâmica de grupo.

No edifício-sede da equipa multidisciplinar “Entrelaços”, situado na Rua da Olaria, doze beneficiárias do RSI dedicaram esta segunda-feira algum tempo livre à participação no Atelier RSIclar “Cuido de Mim”.

Esta iniciativa abordou as áreas da maquilhagem e manicura femininas, incluindo um tratamento de pele, no qual foram utilizados produtos naturais como a laranja, o limão e o açúcar. Satisfeitas com esta agradável surpresa, as mulheres admitiram, na despedida, sentirem-se mais valorizadas, sublinhando que este “miminho” ajudou a melhorar a sua autoestima.



A equipa “Entrelaços” da Misericórdia de Lamego, constituída por uma psicóloga, uma educadora social e duas ajudantes de ação direta, tem como missão implementar um trabalho de proximidade com as famílias, apoiando-as em situações de maior vulnerabilidade social e promover, deste modo, a sua autonomização.