Misericórdia de Lamego parceira na organização da Semana Santa

Após um interregno de dois anos, devido à pandemia, as Solenidades da Semana Santa regressam a Lamego de 2 a 17 de abril. Durante este período, a cidade volta a viver um dos seus maiores momentos de Fé e de dinâmica cultural.

Em respeito por esta secular tradição, a Misericórdia de Lamego é um relevante parceiro institucional da programação da Semana Santa que conjuga elementos da liturgia e da religiosidade popular. “É com muita satisfação que retomamos estas solenidades com redobrado empenho, vontade e devoção. A Semana Santa é uma das celebrações mais significativas do mundo cristão. Nesta altura, os fiéis em Lamego vão poder usufruir de uma oferta religiosa e cultural de excelência e de especial simbolismo”, afirma o Provedor António Carreira.



A cidade recebe, nesta quadra, milhares de pessoas para vivenciar, com uma espiritualidade ímpar, a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo.

Como é tradição, os mesários da Santa Casa, trajados a rigor com as suas “opas”, participam, na Sexta-Feira Santa, dia 15 de abril, na Procissão do Senhor Morto, presidida por D. António Couto, Bispo da Diocese de Lamego. É a mais solene e comovente de todas as procissões, levando pelas ruas da cidade o esquife do Senhor Morto. O percurso noturno tem início e fim na Igreja das Chagas, encerrando com o Sermão do Senhor Morto.

No dia anterior, esta irmandade também participa na Procissão das Sete Bandeiras – Sete Tribunais que parte da Igreja das Chagas, pelas 21h30.

Este templo religioso acolhe ainda no Domingo de Ramos, pelas 10 horas, a cerimónia de Bênção dos Ramos, antes da Procissão desfilar em direção à Igreja Matriz de Almacave.