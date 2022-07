Misericórdia de Lamego promove atividades de verão nas férias escolares

Este ano, as crianças que frequentam o ATL da Misericórdia de Lamego estão a aproveitar o verão ao máximo. E há muitas atividades por onde escolher: idas à piscina ou à praia fluvial, peddy paper no exterior, caças ao tesouro e jogos interativos para os mais novos se divertirem nos dias mais quentes.

Os tempos livres das férias escolares são ainda passados com a realização de pinturas, danças e ateliês de culinária, entre outras iniciativas, para se deixarem levar pela imaginação e pela criatividade.

O Centro de Apoio Educativo da Misericórdia de Lamego mantém, durante o ATL de Verão, as crianças divertidas, motivadas e, sobretudo, felizes, para tornar esta estação inesquecível. Desenvolve, ao mesmo tempo a comunicação e o convívio entre os mais novos, sempre acompanhados por profissionais experientes.

Até ao início do próximo ano letivo, continuam abertas as inscrições para o ATL de Verão, dirigido às crianças dos 6 aos 15 anos de idade. As inscrições devem ser formalizadas na sede da Misericórdia de Lamego, situada no Largo Dr. João de Almeida. O valor é de 25€/ semana, inclui almoço e lanche.

GC SCM de Lamego