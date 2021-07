Misericórdia de Lamego promove “Férias de Verão” divertidas e pedagógicas

Junte-se à Misericórdia de Lamego para um verão cheio de diversão, aventura e amizade. Esta instituição social está a oferecer para os dias quentes das férias escolares um programa de atividades ideal para as crianças entre os 7 e os 15 anos de idade.

São muitas as experiências que estão a tornar este verão verdadeiramente memorável: idas à piscina, diversos workshops e ateliers, desportos coletivos e jogos tradicionais, aulas de dança e visitas a monumentos, para além de muitas outras atividades.

Os dias dos mais pequenos são passados com a participação em atividades divertidas, mas também com uma componente lúdica e pedagógica. Foi o caso, esta semana, quando o grupo visitou a mata envolvente da Quinta do Poço com a finalidade de despertar o seu interesse pelas árvores e plantas que ali existem, ou a aula de dança ao ar livre, sob a orientação de Roberto Sabença.

O projeto “Férias de Verão” continuará, nas próximas semanas, a promover atividades multifacetadas que estimulam a aprendizagem, de forma lúdica, de várias áreas do conhecimento. As inscrições permanecem abertas (100€/ mês com transporte incluído) e podem ser formalizadas na sede da Misericórdia de Lamego, situada no Largo Dr. João de Almeida.

Este programa estará ativo até ao início do mês de setembro, em horário alargado das 8h30 às 19 horas, sendo acompanhado por um corpo técnico qualificado.