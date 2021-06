Misericórdia de Lamego promove “Férias de Verão” para as crianças do concelho

Já pensou como ocupar os seus filhos nas próximas férias de verão? A Santa Casa da Misericórdia de Lamego vai oferecer um programa de atividades rico em diversão e muitas brincadeiras.

Depois de um ano letivo muito exigente, marcado pela pandemia, é o momento certo para as crianças saírem de casa, reporem energias e começarem a confraternizar. A Misericórdia de Lamego preparou, por esta razão, um programa de férias muito aliciante para os dias mais quentes do ano. Desportos coletivos e jogos tradicionais, workshops e ateliers variados, aulas de dança, visitas a monumentos, caças ao tesouro e idas à piscina municipal, para além de muitas outras atividades, são experiências que prometem tornar este verão verdadeiramente inesquecível.

O projeto “Férias de Verão” daMisericórdia de Lamego dirige-se às crianças e jovens entre os 7 e os 15 anos de idade, durante o período de férias escolares. O programa inicia no próximo dia 15 de julho e também vai promover atividades multifacetadas que estimulam a aprendizagem, de forma lúdica, de várias áreas do conhecimento. Quem quiser participar, já pode efetuar a inscrição na sede da Misericórdia de Lamego, situada no Largo Dr. João de Almeida. O valor da mensalidade é de 100€, com o transporte incluído para a participação nas atividades.

Acompanhado por um corpo técnico qualificado, este projeto estará ativo até ao início do mês de setembro, num horário bastante alargado: das 8h30 às 19 horas.