Misericórdia de Lamego promove novo projeto social na Quinta de Santo António

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal vão atuar junto dos moradores do Bairro Social da Quinta de Santo António com o objetivo de fomentar as relações entre si e a comunidade local e promover a qualidade de vida dos residentes e incentivar a sua integração social.

Aprovado no âmbito do programa nacional “Bairros Saudáveis”, este projeto social estende-se até ao próximo verão, com a parceria da Câmara Municipal de Lamego, da Junta de Freguesia de Lamego e da delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa.

O programa “Bairros Saudáveis” é uma iniciativa do Governo destinado a financiar projetos de intervenção local em zonas desfavorecidas.



Em Lamego, o projeto “CASA – Juntos construímos a nossa Casa!” trabalhará três eixos fundamentais: social, ambiental e urbanístico. Neste sentido, serão promovidas, por exemplo, ações de apoio ao estudo e ao desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais. A juntar a isto, os residentes vão participar em iniciativas de valorização da sua identidade cultural, através da realização por exemplo de workshops e ateliês temáticos. O projeto também prevê, em breve, a reabilitação e a valorização dos espaços comuns do Bairro da Quinta de Santo António de forma a torná-lo mais aprazível para quem lá vive.



As entidades coordenadoras – Santa Casa e Obra Kolping – vão implementar ainda ações de educação ambiental de modo a alertar as famílias para este problema global. Nos próximos meses, os moradores aprenderão, por exemplo, a reciclar corretamente os seus resíduos.

GC SCM