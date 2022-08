Misericórdia de Lamego requalifica parque infantil

As crianças que frequentam as diversas valências da Misericórdia de Lamego já têm um novo parque infantil para brincarem em segurança.

Localizada na Quinta do Poço, esta área de diversão que serve os meninos da creche, do jardim de infância e do Centro de Apoio Educativo foi completamente renovada.

O projeto contemplou a colocação de um novo piso sintético e de novos equipamentos de diversão. O maior é composto por um escorrega e uma rede para trepar. Os mais pequenos têm ainda à disposição duas molas em figura de cavalo. Pela primeira vez, também foi instalada uma cobertura que permitirá que este espaço seja utilizado ao longo de todo o ano.

“O bem-estar e a melhoria das condições proporcionadas aos nossos utentes, em particular as crianças e os idosos, são as principais prioridades da Santa Casa da Misericórdia de Lamego. Os mais novos já estão a usufruir deste novo espaço de recreio e mostram-se muito satisfeitos. É um investimento que tinha de ser feito para dar um sorriso às nossas crianças”, afirma o Provedor António Carreira.

GC SCM de Lamego