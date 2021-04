Misericórdia de Lamego retoma visitas a idosos no Lar de Arneirós

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego vai voltar a permitir as visitas ao seu Lar de Idosos, a partir desta quinta-feira, dia 8. As visitas de familiares estão, no entanto, sujeitas a agendamento prévio e, numa fase inicial, limitadas ao máximo de uma visita por semana e por utente, segundo orientações dadas pela Direção-Geral da Saúde.

As visitas serão realizadas de segunda a domingo, no horário compreendido entre as 14h30 e as 16h30. Os visitantes devem manter o cumprimento de todas as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos. As visitas serão realizadas num espaço próprio no exterior da instituição e com o uso obrigatório de máscara de proteção.

Os visitantes que testem positivo à Covid-19, devem informar a Autoridade de Saúde Pública Local e a instituição, caso tenham visitado a mesma até 48 horas antes do início dos sintomas. Qualquer alteração epidemiológica ou não cumprimento destas orientações pode acabar em suspensão das visitas.

A Misericórdia de Lamego continuará a manter, em simultâneo, as comunicações entre familiares e utentes, através de chamada telefónica ou vídeo-chamada.