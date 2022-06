Misericórdia de Lamego unida pela Fé em peregrinação a Fátima

Mais de cem pessoas pertencentes à Santa Casa da Misericórdia de Lamego rumaram em peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no dia 28 de maio, numa viagem que teve como ponto mais alto a participação do Coro desta instituição na Missa Oficial realizada na Capelinha das Aparições. Dirigidos pelo maestro Joel Valente, cantaram a liturgia na companhia do Coro do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.

Desde o primeiro minuto, a emoção marcou este dia memorável na história da Santa Casa. De manhã bem cedo, utentes, mesários e funcionários partiram juntos para Fátima, imbuídos dum verdadeiro espírito de Fé e religiosidade. Muitas orações, lágrimas e silêncios marcaram o compasso desta jornada. Mas também houve alegria e confraternização, sobretudo à hora do almoço, que reuniu todas as pessoas na Sala do Albergue do Peregrino.

Durante o período da tarde, a comitiva lamecense efetuou ainda o Percurso dos Pastorinhos, desde a Cova da Iria à Casa dos Pastorinhos.

“Nestes tempos conturbados, vivemos este dia em diálogo e em busca pela paz. Rezámos e pedimos a consolação de Nossa Senhora para enfrentar a pandemia e a guerra na Ucrânia, bem como para dar saúde aos mais frágeis e aos mais necessitados, em particular aos nossos utentes. Abrimos o nosso coração a Cristo e a Nossa Senhora. Foi um dia muito feliz”, afirma o Provedor António Carreira.