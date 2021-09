Missa das Vindimas na Igreja Matriz do Peso da Régua

A Missa das Vindimas será realizada no próximo domingo, 19 de setembro, pelas 11h00, na Igreja Matriz do Peso da Régua, com transmissão, em direto, pela TVI.

A Eucaristia será presidida por D. António Augusto Azevedo, Bispo da Diocese de Vila Real e cocelebrada pelo Arcipreste Luís Marçal.

Em virtude de a capacidade da Igreja Matriz do Peso da Régua estar reduzida, por forma a acautelar-se o distanciamento social entre os fiéis, apela-se para que assistam à Eucaristia através da televisão. Aos fiéis que irão comparecer na Igreja Matriz apela-se para que sigam as orientações dos responsáveis no local.

A Missa das Vindimas é uma iniciativa da Câmara Municipal do Peso da Régua, com a colaboração da Paróquia local e da Confraria dos Vinhos do Douro.