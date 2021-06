Missão Continente doou 169 mil euros a 18 instituições do distrito

Em 2020, a Missão Continente doou um total de 169 mil euros em excedentes alimentares a 18 instituições do distrito de Vila Real, através das lojas Continente da região. O apoio dividiu-se entre 13 instituições de solidariedade social e 5 associações de apoio e bem-estar animal.



As doações diárias a instituições decorrem há mais de 27 anos, durante todo o ano, nas mais de 300 lojas Continente de norte a sul do território continental e arquipélagos, que são entregues às instituições beneficiadas. No ano passado, a Missão Continente distribuiu um total de 13,8 milhões de euros em excedentes alimentares a 1.170 instituições espalhadas pelo país. 9 milhões de euros foram doados a 819 instituições de solidariedade social e 1,9 milhões de euros a 351 associações de apoio animal.



Os colaboradores da Sonae MC também beneficiam destes produtos que são disponibilizados nas áreas sociais das lojas e entrepostos Continente e que, no ano passado, ascenderam a 2,9 milhões de euros.



Os artigos doados são considerados excedentes quando perdem o seu caráter comercial, mas preservam todas as condições de segurança e higiene alimentar, e, portanto, de consumo. Estes incluem produtos frescos como fruta, mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares. Desta forma, a Missão Continente evita o desperdício de alimentos numa lógica de economia circular e ajuda quem mais precisa.



O combate ao desperdício alimentar é um dos pilares de atuação da Missão Continente que, desta forma, garante o reaproveitamento de produtos que os clientes já não selecionam e os encaminham para quem deles possa beneficiar.