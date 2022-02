Missão Continente doou 251 mil euros em excedentes alimentares a instituições do distrito de Vila Real

Em 2021, a Missão Continente doou 251 mil euros em excedentes alimentares a 18 instituições do distrito de Vila Real, através das lojas Continente da região. O apoio dividiu-se entre 13 instituições de solidariedade social e 5 associações de apoio e bem-estar animal.

As doações das lojas Continente, que decorrem durante todo o ano em todo o país, aumentaram 39,1% face a 2020 e chegaram a 1.448 instituições. Em 2021, a Missão Continente distribuiu 19,2 milhões de euros em excedentes alimentares: 17,4 milhões de euros foram doados a 1.078 instituições de solidariedade social e 1,7 milhões de euros a 370 associações de apoio e bem-estar animal.

Além das doações às instituições, a empresa também disponibiliza estes bens alimentares aos colaboradores, através das áreas sociais das lojas e entrepostos da Sonae MC, o que, no ano passado, representou o reaproveitamento de 2,2 milhões de euros em alimentos.

Os artigos doados são considerados excedentes quando perdem o seu caráter comercial, mas preservam todas as condições necessárias de consumo seguro, evitando o desperdício alimentar numa lógica de economia circular. Estes incluem produtos frescos como fruta, mercearia e artigos de padaria, entre outros bens alimentares.

“A rápida capacidade que temos em escoar os produtos tem permitido, por um lado, evitar que muitas toneladas de alimentos se convertam em desperdício e, por outro, apoiar um conjunto significativo de instituições e famílias com bens alimentares que se encontram em excelentes condições de consumo. Estamos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, endereçamos convictamente vários deles como é o exemplo da luta para a erradicação da fome e pobreza ou a promoção de um consumo mais consciente e sustentável. A Missão Continente sabe da sua responsabilidade enquanto agente ativo na criação de impacto positivo junto das comunidades que apoia” explica Nádia Reis, Diretora de Comunicação e Responsabilidade Social do Continente.

A Missão Continente representa as iniciativas de responsabilidade social do Continente, como o Apoio à Comunidade, o Desenvolvimento Inclusivo e a Cidadania Ambiental, querendo assim contribuir para um futuro mais sustentável. Os seus eixos de atuação são: Alimentação, Pessoas e Planeta.