Missão Continente faz oferta especial a instituições locais

Para assinalar a reinauguração da loja Continente de Vila Real, a Missão Continente doou carrinhos de compras recheados de bens essenciais aos seis parceiros sociais locais*, que já são regularmente apoiados com os excedentes alimentares diários da loja, beneficiando os utentes das entidades e evitando o desperdício alimentar.

A Associação Plataforma ProAnimal, representada por Leonor Morais Rodrigues, a delegação de Vila Real da Cruz Vermelha Portuguesa, representada pelo Presidente Delegado, Coronel Fernando Teixeira, a Fundação Lar Nª Srª das Dores, representada por Paula Margarida Reis e Maria do Carmo Varejão, a Caritas Diocesana de Vila Real, representada por Henrique Oliveira, o Centro Social e Paroquial de Vale de Nogueiras, representado pela Diretora Técnica, Daniela Silva e a Refood (núcleo de Vila Real), representada por Jorge Rodrigues, foram recebidos pelo Diretor da loja Continente de Vila Real, Luís Pereira e pela Leopoldina (figura da Missão Continente). Foi oferecido um carrinho cheio de dezenas de produtos como bens alimentares e de higiene e limpeza a todas as instituições, como símbolo de reforço das relações entre as entidades e a marca, no momento em que a loja conclui obras de remodelação para melhor servir a população.

O Continente de Vila Real foi totalmente remodelado, tendo agora 4.575 m2 de área de venda, 40 caixas no hipermercado, novas lojas – ZU, Note, Well’s, Dr. Well’s, Worten Mobile, Worten, MO e Bagga – e mais lugares de estacionamento. Aberta, diariamente, das 08h00 às 22h00, a loja disponibiliza aos consumidores uma variedade de produtos frescos e da época sempre disponíveis, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria, bem como o serviço de take Away.

Com capacidade para 587 lugares de estacionamento, o Continente de Vila Real imprimiu ainda melhorias significativas na paisagem urbana local e nos acessos à superfície comercial que está há 28 anos neste local.