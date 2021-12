Missão Continente ilumina estrela em aldeia de Vila Pouca de Aguiar

A aldeia de Cubas, na freguesia de Valoura, concelho de Vila Pouca de Aguiar, já está iluminada pela estrela gigante da campanha “Luzes com Presença”, uma iniciativa da Missão Continente, em parceria com a TVI, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Escola Nacional de Saúde Pública.

Na tarde de hoje, no Programa “Somos Portugal”, da TVI, haverá uma emissão especial através de Cubas, com os habitantes locais, para dar arranque a esta campanha solidária. De referir que nesta aldeia vive apenas um casal de idosos.

Neste Natal, a campanha “Luzes com Presença” irá dar mais brilho a 20 aldeias isoladas com menos de 100 habitantes, em Portugal Continental e Ilhas.

Com esta campanha, a Missão Continente decidiu sensibilizar os Portugueses para a causa do isolamento social e da solidão. Para além de uma eventual visita a um dos 20 locais que abrigam as estrelas, a população pode associar-se a esta iniciativa através da compra de vales “Luzes Com Presença” – disponíveis nas lojas Continente -, ou através de transferência, MB Way, ou chamadas de valor acrescentado. O valor angariado reverterá na íntegra a favor de 11 instituições identificadas pela Missão Continente que combatem a solidão e o isolamento social.

No concelho de Vila Pouca de Aguiar, a instituição beneficiada será o Centro Social de Nossa Senhora do Extremo, em Tourencinho, na freguesia de Telões.

Foto: Freguesia de Valoura